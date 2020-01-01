ارتفاع عدد وفيات اسرائيل بفايروس كورونا إلى 165

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات اسرائيل بفايروس كورونا، بعد تسحيل حالات جديدة.

وأفادت قناة كان نقلاً عن الصحة الإسرائيلية، أنّ مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 80 عاماً، توفي جراء إصابته بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في إسرائيل إلى 165 حالة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا قد بلغ 13265 حتى مساء السبت، وعدد الوفيات قد ارتفع الى 165 حالة.

ومن مجمل الإصابات وصفت حالة 164 منها بالخطيرة، بينما يستعين 113 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، وقد تماثل للشفاء 3456 شخصا من المصابين.