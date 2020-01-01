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ترامب يعلن رفع "قيود كورونا" عن بعض الولايات

الأحد 19 أبريل 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن رفع "قيود كورونا" عن بعض الولايات


وكالات / سما /

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في أكثر بلاد العالم تضررا من الوباء.

وقال ترامب خلال الإفادة اليومية بشأن كورونا، إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط، الاثنين، في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة الفيروس، وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود الجمعة.

وأضاف للصحفيين خلال اللقاء: "سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته".

لكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم، إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.

#دونالد ترامب #كورونا

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