كورونا: اكثر من 5 آلاف وفاة عالمياً أكثرهم من أمريكا منهم 38 عربياً

وكالات / سما /

بينت احدث حصيلة عالمية معلنة، اليوم السبت، لعدد ضحايا جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أن العالم سجل حتى مساء اليوم وفاة 5,330 شخصاً، اكثرهم في الولايات المتحدة، بينهم 38 حالة وفاة في 10 دول عربية، فيما سجل العالم اليوم نحو 72 ألف إصابة جديدة مؤكدة، منهم 2,238 في 14 دولة عربية.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات في العالم منذ اكتشاف الفيروس حتى مساء اليوم السبت، إلى 159,475 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين اكثر من مليونين و 320 ألف شخص في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وذلك حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.

وبينت الإحصاءات أن العالم سجل حتى الآن تعافي نحو 595 الف مصاب.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، تعاني بقسوة من سرعة تفشي الفيروس على أراضيها مسجلة المركز الأول عالميا، من حيث الحصيلة الاجمالية لعدد الوفيات والإصابات، وكذلك الحصيلة اليومية للضحايا والاصابات الجديدة المكتشفة، حيث سجلت اليوم الجزء الاكبر من حصيلة عدد الوفيات والإصابات في العالم، معلنة عن وفاة 1,469 شخصاً، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 38,623 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها اكثر من 734 ألف شخص منهم 24,128 إصابة جديدة.

ولا تزال ايطاليا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 23,227، منهم 482 اليوم، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات لديها الى 175,952 إصابة.

كما لا تزال اسبانيا تستقر في المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 20,043 شخصاً منهم 41 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 191,726 شخصاً، منهم 887 اليوم، متفوقة بذلك على ايطاليا بنحو 16 ألف إصابة.

يليها فرنسا في المركز الرابع بحصيلة 19,323 وفاة منهم 642 اليوم، وحصيلة 151,793 إصابة، منهم 3,824 اليوم، لتأتي بذلك بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 15,464، منهم 888 اليوم، وحصيلة 114,217 إصابة حتى الآن، منهم 5,525 اليوم.

وتحل بلجيكيا في المركز السادس عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,453 شخصاً منهم 290 اليوم، وحصيلة 37,183 إصابة، لتأتي إيران في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 4,031 حالة منهم 73 اليوم، و 80,868 إصابة، ثم الصين التي تحتل المركز الثامن بحصيلة 4,632 وفاة، ولم تسجل الصين اليوم اي حالة وفاة، وحصيلة 82،719 إصابة، وحلت ألمانيا في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,426 شخصاً منهم 74 اليوم، وحصيلة 142,872 إصابة، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 3,601 وفاة منهم 142 اليوم، و 31,589 إصابة إجمالية.

ولا تزال تركيا تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس بين السكان، مسجلة حصيلة بلغت 1,890 وفاة منهم 121 اليوم، و 82,329 إصابة حتى الآن، منهم 3,783 اليوم، لتحتل من حيث عدد الوفيات المركز ال12 عالمياً، بعد البرازيل التي اصبحت منذ ايام تحتل المركز ال11 عالميا بحصيلة 2,347 وفاة، و 36,599 إصابة.

38 حالة وفاة و2,238 إصابة جديدة اليوم في 14 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 14 دولة اليوم عن وفاة 38 شخصاً متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وعن اكتشاف 2,238 إصابة جديدة مؤكدة.

وأوضحت الإحصاءات أن 10 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بالفيروس، هي: مصر، السعودية، السودان، الجزائر، المغرب، قطر، الكويت، العراق، الصومال، وفلسطين، فيما سجلت 4 دول اخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 19 شخصاً، من مجموع 224 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 188 إصابة جديدة من مجموع 3,032 حالة.

فيما أعلنت السعودية، اليوم عن وفاة 5 اشخاص من مجموع 92 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الان، وعن تسجيل 1,132 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 8,274 شخصا.

وأعلنت السودان ، عن وفاة 4 أشخاص ليصل مجموع الوفيات الى 10، وعن تسجيل 33 إصابة جديدة، ليبلغ عدد المصابين الإجمالي في البلاد 66 حالة.

كما أعلنت الجزائر اليوم عن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 367 شخصاً، كما سجلت 116 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,534 حالة حتى الآن.

وأعلنت المغرب عن وفاة شخصين اثنين، ليصل بذلك مجموع الوفيات الى 137، وعن تسجيل 121 إصابة جديدة، ليبلغ عدد المصابين الإجمالي في البلاد 2,685 حالة.

وأعلنت كل من قطر، والكويت، والعراق، والصومال، وفلسطين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة في كل بلد، ليرتفع بذلك عدد الضحايا في قطر إلى 8، والكويت إلى 6، والعراق إلى 82، وفلسطين إلى حالتي وفاة سابقتين، إضافة الى حالة وفاة اليوم لمسنة (78 عاماً) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

كما أعلنت كل من قطر عن تسجيل 345 إصابة جديدة من مجموع 5,008، والكويت عن 93 إصابة جديدة من مجموع 1,751، والعراق عن 31 إصابة جديدة من مجموع 1,513، والصومال عن 19 اصابة جديدة من مجموع 135، وفلسطين 6 إصابات من مجموع 313 إضافة إلى 105 إصابات في القدس المحتلة.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم عن 197 إصابة جديدة من مجموع 3,428 إصابة حتى الآن. كما سجلت 7 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل 111 إصابة جديدة من مجموع 1,180 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.

فيما أعلنت البحرين عن اكتشاف 33 إصابة جديدة من مجموع 1,773 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

كذلك سجلت الأردن اليوم 6 إصابات جديدة من مجموع 413 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم حتى الآن 7 أشخاص.

كما أعلنت لبنان اليوم عن تسجيل 4 إصابات جديدة، من مجموع 672 إصابة في البلاد، توفي منهم 21 شخصاً.