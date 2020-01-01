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وزير الاتصالات: اتفاق بعدم فصل خدمة الانترنت عن المواطنين طوال فترة الطوارئ

الأحد 19 أبريل 2020 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاتصالات: اتفاق بعدم فصل خدمة الانترنت عن المواطنين طوال فترة الطوارئ


رام الله / سما /

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر اليوم السبت، تعليمات للشركات بعدم فصل خدمة الانترنت عن المواطنين طوال فترة الطوارئ.

وكشف سدر عن تفاهمات مع شركات الاتصالات ومعظم مزودي الانترنت لرفع سرعة خط النفاذ مجانًا، بما يشمل 187 ألف مشترك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى رفع سرعة التحميل والرفع للأكاديميين لتمكينهم من ممارسة التعليم عن بعد بشكل أفضل، وتوفير خدمة الانترنت اللاسلكي على حواجز الأجهزة الأمنية في المناطق النائية، وفي مراكز الحجر الصحي.

وبشأن تخفيض سعر خدمة الاتصالات والانترنت وخط النفاذ، قال سدر: "لا يعطيني القانون حق إجبار شركة على التنازل عن حقوقها، والموضوع متروك للشركات بالتخفيف عن المواطن".

ودعا المقتدرين من المواطنين إلى تسديد الفواتير الخاصة بالاتصالات.

وفي سياق آخر، قال سدر :"مستمرون في استقبال وتوزيع البريد الوارد، ونشدد على إرسال البريد للخارج ضمن إجراءات السلامة المشددة".

وكشف عن أن شركات الاتصالات التابعة للاحتلال استغلت الأزمة ونصبت أبراجًا جديدة في بيت لحم جنوبي الضفة.

#اسحاق سدر #الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات #الاتصالات #الانترنت #طوارئ

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