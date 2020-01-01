اطلاق مشروع "الخط الداعم" للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي في نابلس

نابلس / سما /

أطلق محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان بالتعاون مع نقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ولجنة طواريء المؤسسات الاجتماعية والنفسية في المحافظة، اليوم السبت، مشروع "الخط الداعم" للارشاد والدعم النفسي والاجتماعي.

وجرى تخصيص الرقم (116) للاتصال المجاني الذي وفرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم فني من شركة الاتصالات الفلسطينية.

وقال المحافظ رمضان بأن الظروف الحالية فرضت على مختلف الفئات المجتمعية والعمرية نمطًا جديدًا من الحياة، بات معه التنبه والوعي لاستقرار الأسرة والمجتمع حاجة ملحّة، وسيتيح هذا المشروع لكل المواطنين الحصول على الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي من فريق متخصص، وذلك من خلال الاتصال المجاني على الرقم "116".

من جهته، قال نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المحافظة الدكتور عماد اشتية، إن مبادرة الخط الداعم هي جزء من المسؤولية المهنية والأخلاقية للنقابة وللجنة طوارئ المؤسسات الاجتماعية والنفسية.

وأوضح أن فريقًا من خيرة الأخصائيين في المحافظة سيكونو جاهزا للرد على استفسارات المواطنين في محافظة نابلس يوميًا ما بين العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

ومن الجدير ذكره أن فريق الخط الداعم "116" مشكّلٌ من خبراء ومتخصصين من لجنة طوارئ المؤسسات الاجتماعية والنفسية في المحافظة، التي تضم ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والمركز الفلسطيني للإرشاد، وجمعية المرأة العاملة، وجمعية الهلال الأحمر، ومركز الدراسات النسوية، وجمعية الشبان المسيحية، ونقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.