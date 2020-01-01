نتنياهو يعلن عن تسهيلات.. ويحذر من خطورة الوضع في حال لم يتم تطوير لقاح ضد كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل اتخذت مؤخرا إجراءات مشددة بهدف مكافحة كورونا، مشيرا إلى أنه بفضل تصرفات الجمهور فإن هذه الجهود حققت نجاحا ملحوظا.

وأضاف نتنياهو في بيان أدلى به الليلة أن نسبة الوفيات في البلاد من أقل النسب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( oecd).

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النتائج التي تم تحقيقها تتيح المجال إلى تخفيف هذه الإجراءات ورفع القيود تدريجيا عن الجمهور والمرافق الاقتصادية ابتداء من الليلة وغدا.

وأضاف أن من بين هذه التسهيلات إعادة نسبة الأعمال من 15% إلى 30%. كما يسمح بإعادة فتح متاجر معينة مثل محال الكهرباء ولكن ليس تلك الواقعة في المراكز التجارية الكبيرة.



وأكد رئيس الوزراء أنه إذا ما تبين خلال أسبوعين انه سيطرأ تحسن على تقليص حجم الوباء فإنه ستتخذ تسهيلات إضافية أما اذا ما تفشى الفيروس خلال ذلك فإنه ستتم العودة إلى العمل بالتدابير الاحترازية المشددة.



ونوه نتنياهو أنه ما لم يتم تطوير لقاح ضد كورونا فإننا سنعيش في واقع مغاير عما تعودنا عليه.