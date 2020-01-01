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القبض على سبعة آخرين من المهربين والمُروجين

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

السبت 18 أبريل 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات


غزة / سما /

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن قضية هروب مواطن من الحجر الصحي في رفح جنوب القطاع.

وقال اياد البزم المتحدث باسم الوزارة، إنه في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادثة هروب المواطن (أكرم طباسي) من مركز الحجر الصحي في رفح صباح اليوم، وبعد التحقيق مع المذكور ومتابعة حيثيات الهروب، فقد تبين أنه يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وأنه كان بصدد استلام وتسليم كمية كبيرة من المواد المُخدرة.

وأضاف:  وبعد متابعة مكثفة من جهات الاختصاص تم ضبط 8 آلاف حبة مخدرة، وقد قادت التحقيقات إلى إلقاء القبض على سبعة آخرين من المهربين والمُروجين، وإحالتهم للتحقيق.

وتابع: وقد جرى تحريز المواد المخدرة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين على ذمة القضية.

#الداخلية بغزة #هروب #الحجر الصحي #قطاع غزة #فيروس كورونا #مخدرات #تهريب #البزم

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