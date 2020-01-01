اسرائيل: نسبة وفيات كورونا ترتفع بـ8.6%.. والحصيلة تبلغ 164

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن تسجيل 12 حالة وفاة و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 13265 إصابة من بينها من 164 وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9337 وصفت حالتهم بسيطة، 145 متوسطة 164 خطيرة 113 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، 3456 شخصًا تماثلوا للشفاء".

ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة انخفضت بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" بنسبة 8.6%.

ولفتت الوزارة إلى أن 586 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7130 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1989.

وفي البلدات العربيّة، تصدّرت دير الأسد عدد الإصابات الأعلى، بزيادة العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت إلى 93، وأم الفحم ثانيًا بـ58 إصابة (لم تسجّل أيّة إصابة خلال الساعات الماضية)، ثم جسر الزرقاء بـ38 إصابة، ورهط بـ36 إصابة ودبّورية 28.

ومن المقرّر أن تخفّف السلطات، fبعد غد الإثنين، التقييدات التي فرضتها منذ نحو شهر، ضمن الخطوات الأولى لإستراتيجية الخروج من أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد.

وبحسب الخطوات التي أعلنها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، فإن الخطوة الأولى هي فتح "متاجر الشوارع لفروعٍ مُحددة".