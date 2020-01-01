  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محاولات ترتيب زيارة للمملكة لم تنجح

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

السبت 18 أبريل 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية


لندن/وكالات/

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن العلاقات بين حركته والمملكة السعودية "جيدة وقوية"، لكنها حاليا "صفحة مؤلمة ومؤسفة".

ووصف هنية، في مقابلة أجرتها معه قناة "التلفزيون العربي" ونشرت اليوم السبت، المملكة بأنها "مثلت دولة ارتكاز في المنطقة وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، مضيفا: "لكن الحقيقة بأن الصفحة التي نحن بصددها هي صفقة مؤسفة ومؤلمة وتتناقض مع كل الأعراف والعلاقات العربية والالتزامات العربية الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وحمل هنية السلطات السعودية المسؤولية عن "اعتقال أكثر 60 أخ فلسطيني لأنهم يقومون بأعمال دعم وإسناد لشعبهم ولقضيتهم"، وعلى رأسهم أول ممثل لـ"حماس" لدى المملكة محمد الخضري.

وتابع، ردا على سؤال عما إذا كان قد تواصل مع قيادة المملكة بهذا الشأن، قائلا إنه تواصل مع السلطات السعودية بشكل مباشر ووجه "أكثر من رسالة" إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، علاوة على اتصالات "حماس" مع الأجهزة المختصة في المملكة ولجوئها إلى خدمات وسطاء دوليين بغية تسوية المسألة، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا من المملكة على طلبه زيارتها.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" عن حزنه إزاء ما وصفه بالـ"تطور المؤسف" في القضية، وهو إحالة الفلسطينيين المعتقلين إلى المحاكم وتوجيه لوائح اتهام إليهم تضم اتهامات بالانضمام إلى "حركة إرهابية".

ووجه هنية رسالة جديدة إلى السعودية مشيرا فيها إلى أن هذه القضية تضر بعلاقاتها مع الشعب الفلسطيني، وناشد الرياض على الإفراج عن هؤلاء بمناسبة شهر رمضان.

#هنية #السعودية #محاكمات #فلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

شاهد ..عائلة فلسطينية تتوصل لحل فريد من نوعه للوقاية من كورونا

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

الأخبار الرئيسية

تخفيف القيود في اسرائيل بدءا من الإثنين: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة

830 إصابة و39 حالة وفاة و209 حالات تعافٍ في صفوف الجاليات الفلسطينية

ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. نتائج 300 عينىة لمخالطين جميعها سلبية

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

جنرال إسرائيلي: ضم الضفة الغربية وفرض السيادة يشكل خطراً على مصير الإسرائيليين