  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتفال بـ"سبت النور" في كنائس رام الله وتوزيعه على المنازل

السبت 18 أبريل 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتفال بـ"سبت النور" في كنائس رام الله وتوزيعه على المنازل


رام الله / سما /

 احتفلت كنائس رام الله، اليوم السبت، بـ"سبت النور"، وأُلغيت مظاهر الاحتفال الشعبية به التي كانت تقام في كل عام، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووزعت فرق كشفية اليوم، وفرق من بلدية رام الله، النور المقدس على المنازل وكنائس محافظة رام الله والبيرة، بعدما جلبت النور فرق كشفية من كنيسة القيامة إلى كنسية الروم الأرثوذكس بمدينة رام الله، حيث ارتدى رجال الدين الكمامات والقفازات، وأُقيمت صلوات خاصة.

وهنأ راعي طائفة الروم الأرثوذكس في رام الله الأب إلياس عواد، في كلمة له داخل الكنيسة، أبناء الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة، وقال: "كل عام وأبناء شعبنا بخير، خاصة أسرانا البواسل، ونأمل أن نحتفل بتحريرهم وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لقد وحد النور المقدس بيننا، ووحد بين القدس وفلسطين، فالقدس عاصمة دولتنا الفلسطينية".

وتابع: "نرفع صلواتنا بهذا اليوم المبارك، يوم النور المقدس الذي يوزع فيه النور لكل العالم من مدينة القدس، معلنة قدسيتها وبركتها لكل العال، أن يرفع الإله والرب عنا الوباء والشدة ونحتفل بالعام القادم بالحرية وبظروف أفضل".

وأشار عواد إلى أنه وفي ظل الظروف الصعبة بعدم التمكن من الاحتفال كالعادة بالمسيرات الكشفية والدينية، سيتم توزيع النور على جميع أهالي رام الله، ليحتفلوا بهذه المناسبة ويتقدسوا بالنور في ظل الظروف الصعبة.

#كنائس #رام الله #سبت النور

الأكثر قراءة اليوم

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

شاهد ..عائلة فلسطينية تتوصل لحل فريد من نوعه للوقاية من كورونا

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

الأخبار الرئيسية

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

تخفيف القيود في اسرائيل بدءا من الإثنين: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة

830 إصابة و39 حالة وفاة و209 حالات تعافٍ في صفوف الجاليات الفلسطينية

ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. نتائج 300 عينىة لمخالطين جميعها سلبية

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي