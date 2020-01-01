صحة غزة: لا اصابات جديدة بكورونا.. الحالات الأربع المتبقية بوضع صحي مطمئن

غزة / سما/

أكد د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة ، مشدداً على أن وباء الحصار الإسرائيلي تسبب في قتل مئات المرضى ومازال يهدد حياة مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون وباء كورونا بظروف صحية وإنسانية قاسية.

وقال القدرة خلال الإيجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تنعى الشهيدة المقدسية الحاجة نوال أبو الحمص من العيسوية جراء اصابتها بفيروس كورونا، كما ننعى شهداء هذه الجائحة في الداخل والشتات راجين الله عز وجل السلامة للمصابين، وأبرق بالتحية الى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في انهاء سياسة الإهمال الطبي وتوفير إجراءات الوقاية والعلاج لهم وخاصة مع تفشي وباء كورونا.

وأوضح القدرة ان وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية استطاعت بإمكانياتها المحدودة حماية قطاع غزة من جائحة كورونا، وتراجع إجراءاتها يومياً لتحصين المجتمع.

وتابع: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية استضافت 3593 عائداً إلى قطاع غزة داخل 27 مركز حجر صحي منذ منتصف آذار الماضي، منهم 55% مرضى، وأنهت حجر1572 مستضافاً وفق سياستها المعتمدة، وتتابع الصحة 2021 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية جيدة منهم 290 مريضاً في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال القدرة: "الفحوصات المخبرية التي اجراها المختبر المركزي لمستضافين وحالات اشتباه أمس وحتى اللحظة نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الحالات الأربع المتبقية من إصابات فيروس كورونا في مستشفى العزل بمعبر رفح بوضع صحي مطمئن، والحالات التسع التي تعافت تتابع في مركز الحجر الصحي بالمعبر.

وحمل القدرة المجتمع الدولي ومؤسساته الاغاثية المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في دعم قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة.

وقال: إن وزارة الصحة تتابع التزام مقدمي الخدمات الصحية بارتداء الكمامات في المرافق الصحية الحكومية وغير الحكومية، وتؤكد التزام جميع موظفي الحكومة بارتدائها.

وأضاف: إن لجنة متابعة العمل الحكومي قررت الزام كافة موظفي الوزارات والهيئات بارتداء الكمامات خلال تقديم الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بدأت بحملة متابعة الالتزام بارتداء الكمامات في كافة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة وأماكن تقديم الخدمة للجمهور ونؤكد على اصحابها توفير إجراءات السلامة والوقاية لجمهورها.