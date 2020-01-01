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ثلاث إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

السبت 18 أبريل 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاث إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

أصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي ، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة 3 شبان، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم نساء واطفال.

واضاف ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل العميد عبد اللطيف القدومي وعبثوا بمحتوياته واستخدموه ثكنة عسكرية للقناصة.

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