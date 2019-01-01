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ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. نتائج 300 عينىة لمخالطين جميعها سلبية

السبت 18 أبريل 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. نتائج 300 عينىة لمخالطين جميعها سلبية


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا منذ الايجاز الصباحي وحتى الآن، واجمالي عدد الإصابات المسجلة في فلسطين حتى اللحظة 313، إضافة إلى 105 في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم السبت، بمشاركة وزيري النقل والمواصلات عاصم سالم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، أن 300 عينىة ظهرت نتائجها مساءً، جميعها سلبية، أي غير مصابة بفيروس كورونأ، بما فيها العمال في مخبتر بمدينة رام الله.

بدوره، قال سالم إن الحكومة لديها خطط أعدتها من أجل إيجاد حلول لأصحاب السيارات العمومية والعاملين عليها.

وأشار إلى أن كل الاجراءات الحكومية التي ستطبق على القطاعات الاقتصادية المتأثرة من حالة الإغلاق، ستنبطق على قطاع المواصلات.

وأوضح سالم أنه تم تقديم طلب للجنة الطوارئ العليا، بالسماح للوزارة بفتح جزئي لبعض المديريات من أجل إنجاز بعض المعاملات الضرورية، إضافة إلى بعض خطوط المواصلات وذلك من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.

ولفت إلى أن عدد من طواقم الوزارة يعملون من بيتوتهم، من أجل ضمان سير بعض الخدمات.

وأعلن سالم أن الوزارة تمكنت من إدخال 400 مركبة إلى قطاع غزة، إضافة إلى 12 ألف إطار و14 ألف قطعة غيار للسيارات.

#الحكومة #ملحم #اصابات #فيروس كورونا #فلسطين

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