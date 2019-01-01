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ضبط مواد غذائية فاسدة في محافظة نابلس

السبت 18 أبريل 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مواد غذائية فاسدة في محافظة نابلس


نابلس / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة نابلس، اليوم السبت، مواد غذائية فاسدة داخل مخزن في المحافظة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، بأنه وبناء على معلومة دقيقة وصلت للجهاز في مديرية نابلس بوجود كمية كبيرة من المواد التموينية الفاسدة في إحدى المخازن شرق المحافظة، تم تشكيل قوة والتوجه للمكان المقصود وضبط ما يزيد عن 2 طن مواد غدائية مختلفه منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل المخزن.

وأضاف البيان، أنه تم إستدعاء جهة الإختصاص (الإقتصاد الوطني) والتي بدورها أقرت إتلاف 2 طن من البضاعة المذكورة على الفور، والتحفظ على نصف طن مواد لا تحمل تاريخ إنتاج وإنتهاء عبارة عن كرز مجفف لحين إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#الضابطة الجمركية #نابلس #مواد غذائية

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