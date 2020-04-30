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الجامعات المصرية تلغي امتحانات الفصل الثاني للعام 2019-2020

السبت 18 أبريل 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعات المصرية تلغي امتحانات الفصل الثاني للعام 2019-2020


القاهرة /سما/

قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية إلغاء الامتحانات التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 .

كما قرر استبعاد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي).

وحسب بيان للمجلس، تقرر استبدال تلك الامتحانات بأحد بديلين، الأول هو إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل.

والبديل الثاني هوعقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب.

وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة.

كما أكد المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية.

أما بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات قرر المجلس تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وفيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا فقد تقرر ترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه.

وقالت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، إن البلاد سجلت 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية للإصابات، كما سجلت تسع حالات وفاة.

#الجامعات المصرية #امتحانات الفصل الثاني

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