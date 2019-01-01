تفشي فيروس كورونا في إيران يواصل التباطؤ

طهران /سما/

واصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيران التباطؤ مع الانخفاض المستمر في زيادة حصيلة الوفيات والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (السبت) ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 80868 بعد تسجيل 1374 حالة إصابة جديدة.

وسجلت إيران وفاة أقل من 100 لليوم الخامس على التوالي، وشهدت الأرقام انخفاضا مستمرا.

وفي نفس الحين، شهدت حصيلة الإصابات اليومية تراجعا لليوم الثاني بعد ارتفاع طفيف يوم الخميس.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن عدد المتعافين وصل حتى الآن 55987، وما زال هناك 3513 مريضا في حالة حرجة.

وما زالت إيران أكثر دولة تضررت بفيروس كورونا في الشرق الأوسط على مستوى الوفيات والإصابات.

يذكر أن إيران أعلنت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 19 فبراير الماضي.