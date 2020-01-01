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مستشار السيسي يُوضح سبب قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا

السبت 18 أبريل 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار السيسي يُوضح سبب قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا


القاهرة /سما/

قال مستشار الرئيس المصري، لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين: إن قلة عدد إصابات (كورونا) في مصر مقارنة بالدول الأوروبية، تعود إلى الإجراءات المثالية التي اتخذتها الحكومة، منذ ظهور الوباء في الصين.

وأكد تاج الدين، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية لمواجهة فيروس (كورونا)، كانت "مثالية للغاية"، مبيناً أنه "منذ ظهور الوباء في الصين، وقبل انتشاره في مصر، بدأ تدخل الرئيس السيسي لوضع خطة محكمة، وهو من أهم الأسباب الرئيسية، التي أدت إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة على مستوى أعداد الإصابات". وفق ما اورده موقع مصراوي.

وأشار إلى أن هناك "أسباب علمية وطبية، أدت إلى أن تكون أعداد الإصابات في مصر أقل من أوروبا، أولها الهرم السكاني، حيث أن 60 % من المصريين شباب، وقاعدة الهرم السكاني في مصر من الأطفال والشباب، في حين أن المرض يصيب كبار السن، وله تأثير عنيف عليهم"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "الترصد المبكر، ساهم في اتخاذ إجراءات استثنائية، حيث جرى ترقب الحالات مبكراً في المطارات والموانئ، كما أن السلطات، أغلقت المدارس والجامعات، وخفضت أعداد الموظفين، ما أدى إلى تقليل أعداد المصابين".

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