"البيئة" تزيد من مراقبتها لمنع تهريب النفايات الطبية الإسرائيلية

رام الله / سما /

واصلت سلطة جودة البيئة مراقبتها ومتابعتها في منطقة الشيوخ بهدف منع تهريب النفايات الطبية الإسرائيلية إلى اراضينا.

واشارت سلطة جودة البيئة بأن طواقمها عززت من عملها الرقابي خلال فترة حالة الطوارئ والتي يمكن ان تكون فرصه للمهربين للإضرار بالبيئه الفلسطينيه والعبث بمواردها.

وذكرت بان الجولة نفذت من خلال مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة الخليل برفقة شرطة البيئة بالتعاون مع بلدية الشيوخ واعضاء لجان الطواريء في المنطقة حيث تم زيارة اربع مواقع وزعت فيها حالات وجود نفايات طبية خطرةمتنوعة من الالبسة الواقية والكمامات والقفازات المستخدمة بكميات مختلفة في تلك المواقع .

واهابت سلطة جودة البيئة جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اي حالة غير اعتيادية أو مشكوك فيها من خلال التواصل مع طواقمها والأجهزة الأمنية المنتشرة في المحافظات .

وشددت سلطة جودة البيئة على أن تهريب النفايات الإسرائيلية تعرض ناقلها للمسائلة القانونية مشيرة بأن كل من يعمل على تهريب النفايات الخطرة إلى الأرض الفلسطينية يعرض نفسه للعقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وفق المادة 13 لقانون البيئة رقم(7) لسنة 1999م