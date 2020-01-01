اغلاق 50 محلا وضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

الخليل / سما /

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 50 محلا تجاريا وضبطت 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في محافظة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، بأنه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة ، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 50 محلا تجاريا وضبط 20 مركبة بمختلف أرجاء المحافظة.

وأضافت بأنه تم إغلاق المحال المخالفة وضبط المركبات المخالفة إداريا من قبل شرطة المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .

وحذرت الشرطة المواطنين من مغبة عدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ تحت طائلة المسائلة القانونية .