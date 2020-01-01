  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اغلاق 50 محلا وضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

السبت 18 أبريل 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق 50 محلا وضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل


الخليل / سما /

 أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 50 محلا تجاريا وضبطت 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في محافظة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، بأنه واستمرارا لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة ، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 50 محلا تجاريا وضبط 20 مركبة بمختلف أرجاء المحافظة.

وأضافت بأنه تم إغلاق المحال المخالفة وضبط المركبات المخالفة إداريا من قبل شرطة المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .

وحذرت الشرطة المواطنين من مغبة عدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ تحت طائلة المسائلة القانونية .

#الشرطة #طوارئ #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تقبض على مواطن بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي برفح

جنرال إسرائيلي: ضم الضفة الغربية وفرض السيادة يشكل خطراً على مصير الإسرائيليين

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

عاجل1

"الداخلية" بغزة: هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح

سيارة

شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية