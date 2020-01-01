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نقل الأسير أيمن الشرباتي إلى عزل سجن "ايشل – بئر السبع"

السبت 18 أبريل 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير أيمن الشرباتي إلى عزل سجن "ايشل – بئر السبع"


رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أيمن الشرباتي الملقب (بالمواطن) بعد 21 يوما من العزل الإنفرادي في زنازين سجن "نفحة"، إلى زنازين العزل الإنفرادي في سجن "ايشل – بئر السبع". 

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم السبت، "إنه ونتيجة لإجراءات إدارة السجون المتمثلة بوقف زيارات المحامين للأسرى، وكذلك زيارة عائلاتهم، فإن هناك صعوبة كبيرة في الاطمئنان عليهم وطمأنة عائلاتهم، ولذلك نجدد مطلبنا الأساس للصليب الأحمر الدولي، وللمؤسسات الحقوقية الدولية، بالضغط على الاحتلال من أجل أن يكون هناك هواتف عمومية للتواصل مع عائلاتهم، وذلك بالحد الأدنى في ظل الظروف الراهنة".

يُشار إلى أن الأسير الشرباتي والمحكوم بالسّجن المؤبد والمعتقل منذ 22 عاما، كان قد واجه إدارة السجون، بحرق مرفق من مرافقها في سجن "نفحة"، احتجاجاً على مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة لهم في ظل التخوفات الحاصلة من انتشار وباء (كورونا) بين صفوف الأسرى.

وكانت عائلته قد وجهت بالأمس نداءً إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر لمعرفة مصيره والاطمئنان عليه.

#اسير #سجون الاحتلال

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