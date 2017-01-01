  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

السبت 18 أبريل 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس


طرابلس / وكالات /

توفي اللواء سعد مسعود القذافي آمر الحراسة الشخصية للعقيد القذافي في سجنه عقب 9 أعوام مكث فيها داخل سجون طرابلس، رغم صدور قرار بالإفراج عنه فبراير الماضي.

وأفادت قناة "ليبيا 24" أن سعد القذافي توفي اليوم في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي.

وكان اللواء سعد مسعود القذافي قد حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي.

وتقلد اللواء سعد مسعود القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، آمر سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود بالجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.

#القذافي #سجون

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تقبض على مواطن بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي برفح

جنرال إسرائيلي: ضم الضفة الغربية وفرض السيادة يشكل خطراً على مصير الإسرائيليين

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

عاجل1

"الداخلية" بغزة: هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح

سيارة

شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية