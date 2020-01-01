تنويه هام للطلبة الفلسطينيين الدارسين في كليات الطب في مصر

القاهرة /سما/

تنوه سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية لطلاب كليات الطب في الجامعات المصرية الراغبين في متابعة المحاضرات العلمية التي تقدمها اللجنة الأكاديمية ، متابعة صفحة "قسم الشؤون الثقافية ـ سفارة دولة فلسطين بالقاهرة" على تطبيق الفيس بوك، ومراسلتها عبرها في حال وجود أية تساؤلات واستفسارات متعلقة بالمناهج المختلفة، وستتلقى اللجنة الأكاديمية بدورها كافة التساؤلات والاستفسارات وستجيب عليها حسب طبيعتها ومتطلباتها، ومن ثم سيظهر السادة المحاضرون بمقاطع مصورة تشرح المواد المتعلقة بالموضوعات ذات العلاقة بتلك الاستفسارات والتساؤلات.

وأكدت السفارة على أن اللجنة الاكاديمية تعمل على إعداد مقاطع مصورة لمحاضرات تتناول شرح بعض المواد العلمية، والتنسيق مع أقسام طبية في الجامعات المصرية على نشر ما تعده تلك الأقسام من محاضرات على صفحة قسم الشؤون الثقافية على موقع الفيس بوك، إلى جانب الاتفاق مع عدد من المحاضرين على تزويد الطلبة الفلسطينيين بالروابط التي تسمح لهم بالدخول للمحاضرات التي يتم تقديمها عبر استخدام تطبيق (ZOOM)، وذلك بهدف التسهيل على طلبة كليات الطب عبر الصفحة في الوصول إلى المعلومات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية والأكاديمية، ومساهمة في انجاح تجربة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورنا.

كما تتقدم السفارة ببالغ شكرها وتقديرها لقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني ـ جامعة القاهرة على استجابتهم الكريمة لطلب اللجنة الأكاديمية بالاستعانة بعرض مقاطع محاضرات الأساتذة الأطباء في قسم جراحة الأوعية الدموية على صفحة قسم الشؤون الثقافية، متمنيين لطلابنا الأعزاء وللجميع السلامة والتوفيق الدائم.

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