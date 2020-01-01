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تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

السبت 18 أبريل 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)


غزة / سما /

مددت وزارة العمل في قطاع غزة، التسجيل للعمال المتضررين من جائحة كورونا،  وحالة الطوارئ في غزة.

وأكد مدير عام التعاون العربي والدولي في الوزارة ماهر أبو ريا، أن رابط التسجيل الموجود على موقع وزارة العمل عبر الانترنت، لا يزال يستقبل عمليات التسجيل حتى يوم الثلاثاء المقبل، لجميع العمال المتضررين من كورونا من خلال ( الرابط التالي ) .

وبخصوص موعد صرف الدفعة الثانية الخاصة بالعمال المتضررين ، أوضح أبو ريا، أن الأسبوع الحالي سيشهد صرف المساعدات المالية المخصصة من قبل لجنة المتابعة للعمل الحكومي والمقدرة بمليون دولار لهذه الشريحة.

وأضاف أبو ريا خلال حديث مع إذاعة "الشعب" المحلية اليوم، أن الدفعة الثانية ستشمل 5000 مستفيد، علماً أن الدفعة الأولى التي بلغت 3000 مستفيد استلمت المساعدات يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ولفت إلى أن المنحة مخصصة لـ 10 ألاف مستفيد تم اختيارهم من 41 ألف عامل انطبقت عليهم المعايير الخاصة بالاستفادة، مشيراً أن مجموع من قاموا بالتسجيل عبر الرابط المخصص بلغ 130 ألف عامل.

وبين أن أحد أهم معايير الاستفادة من المنحة هو أن يكون الشخص متزوج ورب أسرة ومتضرر من الوضع الحالي، لافتاً أن القطاعات الأكثر ضرراً والمستفيدة هي "رياض الأطفال والمدارس التعليمية الخاصة والفندقة والسياحة والنقل والمواصلات والسائقين والباعة المتجولين".

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