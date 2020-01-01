  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ سلفيت يمهل عمال المستوطنات 48 ساعة للعودة

السبت 18 أبريل 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يمهل عمال المستوطنات 48 ساعة للعودة


سلفيت /سما/

 أمهل محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل عمال المستوطنات في المحافظة مدة (48 ساعة) للعودة إلى بيوتهم مع الالتزام بالحجر المنزلي، والتعهد بعدم الرجوع اليها تحت طائلة المسؤولية.

يشار الى كميل كان قد أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بتوقيف كل من ذهب للمستوطنات بعد قرار منع دخولها وعدم الإفراج عنه قبل انتهاء الأزمة، قائلا: "لن نسمح بقتل الناس تحت مبرر الافلاس".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في محافظة سلفيت أن هذه المهلة جاءت

بعد تلقي المحافظ مناشدة من عمال في مستوطنة "بركان" عبر مدير مكتبه، شرحوا فيها الظروف التي أجبرتهم على التوجه للعمل في "بركان" قبل أسابيع وتهديدات مشغليهم لهم باستبدالهم بعمال اخرين، وأبدوا رغبتهم بالعودة إلى منازلهم نظرًا لظروف العمل السيئة وخوفهم من انتشار كورونا، متعهدين الالتزام بكل القرارات الصادرة عن المحافظ.

#محافظ سلفيت #كورونا #الحجر الصحي #المستوطنات #العمال

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

قناة عبرية: الساعات القادمة حاسمة بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: ضم الضفة الغربية وفرض السيادة يشكل خطراً على مصير الإسرائيليين

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

عاجل1

"الداخلية" بغزة: هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح

سيارة

شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313