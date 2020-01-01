محافظ سلفيت يمهل عمال المستوطنات 48 ساعة للعودة

سلفيت /سما/

أمهل محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل عمال المستوطنات في المحافظة مدة (48 ساعة) للعودة إلى بيوتهم مع الالتزام بالحجر المنزلي، والتعهد بعدم الرجوع اليها تحت طائلة المسؤولية.

يشار الى كميل كان قد أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بتوقيف كل من ذهب للمستوطنات بعد قرار منع دخولها وعدم الإفراج عنه قبل انتهاء الأزمة، قائلا: "لن نسمح بقتل الناس تحت مبرر الافلاس".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في محافظة سلفيت أن هذه المهلة جاءت

بعد تلقي المحافظ مناشدة من عمال في مستوطنة "بركان" عبر مدير مكتبه، شرحوا فيها الظروف التي أجبرتهم على التوجه للعمل في "بركان" قبل أسابيع وتهديدات مشغليهم لهم باستبدالهم بعمال اخرين، وأبدوا رغبتهم بالعودة إلى منازلهم نظرًا لظروف العمل السيئة وخوفهم من انتشار كورونا، متعهدين الالتزام بكل القرارات الصادرة عن المحافظ.