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"الداخلية" بغزة: هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح

السبت 18 أبريل 2020 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية" بغزة: هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، هروب أحد المستضافين من مراكز الحجر الصحي بمدينة رفح.

وأوضح الوزارة، في بيان صحفي أن المواطن الذي هرب هو أكرم مصباح أحمد طباسي (33 عاماً) من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكان من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.

وطالبت من لديه أية معلومات عن هذا الشخص ضرورة الإبلاغ بها عبر الاتصال على الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

وحذرت المواطنين من مخالطة الشخص المذكور خشية أن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، وفي حال مخالطته ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً من أجل اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.



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#هارب #وزارة الداخلية #غزة #الحجر الصحي

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