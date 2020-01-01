مستوطنون يعتدون على مزارعين وناشط في مسافر يطا

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارعين ورعاة أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطنين بحماية جنود الاحتلال، هاجموا المزارعين في خربة الخروبا أثناء حصادهم محاصيلهم، كما اعتدوا على الناشط في لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا باسل العدرة بالضرب، قبل أن يستولوا على كاميرته التي يستخدمها في توثيق اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالمنطقة.

وبين أن قوات الاحتلال أغلقت خربة الخروبا وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وطردت المزارعين منها، مشيرا إلى لجان الطوارئ التابعة لمجلس قروي التوانة، عقمت المكان الذي تواجد فيه المستوطنون، بعد مغادرتهم.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا خربة مغاير العبيد بمسافر يطا، واعتدوا على المواطن شحادة سلامة بالضرب المبرح، كما سرقوا حمارا من الخربة.