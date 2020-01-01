نادي الزيتون يستجيب لرابطة المشجعين ويؤكد التمسك بأبو مراحيل

غزة / سما /

أكد نادي الزيتون- الهابط من دوري الدرجة الأولى تمسكه بالنجم الهداف الشاب عاهد ابو مراحيل، ورفض العروض كافة المعروضة على النادي الذي يتمسك بقشة النجاة للخروج من هذا الهبوط المدوي.

وقال علاء بدوان رئيس النادي إن الأخير ينوي التمسك به مع انتهاء إعارته للصداقة، ليقود مهمة العودة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد سقوطه هذا الموسم إلى الدرجة الثانية.

وذكر بدوان أن ابو مراحيل من أفضل مهاجمي قطاع غزة، وسبق له الفوز بلقب هداف الدوري في الدرجتين الممتازة والأولى، وأنه لن يتم التفريط به، خاصة في ظل مطالبة جماهير النادي الأخضر بالإبقاء عليه، وعدم الموافقة على إعارته، خاصة أنه لاعب مهم في صفوف الفريق.

وشدد على أن النادي يتطلع العودة إلى دوري الدرجة الأولى سريعاً, الأمر الذي زاد صعوبة تجديد إعارته.