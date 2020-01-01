اتحاد الاعلام الرياضي ينظم ورشة عمل الكترونية لتحليل مباريات كرة القدم

رام الله / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي ورشة العمل الالكترونية الاولى- تحليل مباريات كرة القدم والتي قدمها الكابتن عبد الناصر بركات عبر تقنية الفيديو كونفرنس Zoom. وشارك في الورشة 15 صحفيا رياضيا من شقي الوطن على مدار ساعتين.

وافتتحت الورشة سامية شعبان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاعلام، والتي أكدت ان هذه الورشة تأتي ضمن الخطة التطويرية لاتحاد الاعلام الرياضي، تحديدا في هذه الظروف الصعبة والتي حتمت على اتحاد الاعلام الرياضي أن ينتقل الى تقنيات حديثة لاقامة فعالياته.

وتحدث الكابتن بركات خلال الورشة عن الظروف التي يجب تأخذ بعين الاعتبار خلال تحليل المباريات، والتكتيكات المتبعة في تحليل المباريات. ومن المتوقع ان تكون الورشة الثانية في ذات الموضوع خلال الاشبوع المقبل.

فيما يسعى اتحاد الاعلام الى عمل ورشات عمل مشتركة مع صحفيين رياضيين عرب.