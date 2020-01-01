  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الاعلام الرياضي ينظم ورشة عمل الكترونية لتحليل مباريات كرة القدم

السبت 18 أبريل 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الاعلام الرياضي ينظم ورشة عمل الكترونية لتحليل مباريات كرة القدم


رام الله / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي ورشة العمل الالكترونية الاولى- تحليل مباريات كرة القدم والتي قدمها الكابتن عبد الناصر بركات عبر تقنية الفيديو كونفرنس Zoom. وشارك في الورشة 15 صحفيا رياضيا من شقي الوطن على مدار ساعتين.

وافتتحت الورشة سامية شعبان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاعلام، والتي أكدت ان هذه الورشة تأتي ضمن الخطة التطويرية لاتحاد الاعلام الرياضي، تحديدا في هذه الظروف الصعبة والتي حتمت على اتحاد الاعلام الرياضي أن ينتقل الى تقنيات حديثة لاقامة فعالياته.

وتحدث الكابتن بركات خلال الورشة عن الظروف التي يجب تأخذ بعين الاعتبار خلال تحليل المباريات، والتكتيكات المتبعة في تحليل المباريات. ومن المتوقع ان تكون الورشة الثانية في ذات الموضوع خلال الاشبوع المقبل.

فيما يسعى اتحاد الاعلام الى عمل ورشات عمل مشتركة مع صحفيين رياضيين عرب.

#سامية شعبان #اتحاد الاعلام الرياضي

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

قناة عبرية: الساعات القادمة حاسمة بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

عاجل1

"الداخلية" بغزة: هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح

سيارة

شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

حزب الله

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية