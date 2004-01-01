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مانشستر يونايتد يمنع مورينيو من العودة إلى ناديه القديم

السبت 18 أبريل 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يمنع مورينيو من العودة إلى ناديه القديم


وكالات / سما /

كشف بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، منع جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، من العودة إلى الفريق البرتغالي في موسم 20152016.

مورينيو تولى قيادة مان يونايتد في صيف عام 2016 بعد إقالته من تشيلسي في ولايته الثانية، ولكنه رحل عن الشياطين الحمر في ديسمبر 2018 لسوء النتائج.

وقال دا كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “كنا بدون مدرب في منتصف الموسم، طلبت التعاقد مع مورينيو الذي كان لديه عقد مع مانشستر يونايتد لكنه كان سيبدأ الموسم التالي فقط”.

وأضاف: “وسألت عما إذا كان يمكنه القدوم حتى نهاية الموسم قبل توليه تدريب مان يونايتد رسميًا، الأمر بدا مستحيلًا ولكن ليس له، لقد قال نعم”.

وتابع: “كان هناك نهائي كأس في ذلك الوقت، ونهائي كأس الرابطة وقال إنه قادم، وعندما كنا نعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث، لم يوافق يونايتد على ذلك لأنهم قالوا إن بإمكاننا أن نكون خصومًا في الدوري الأوروي”.

واختتم: “لكن الكثير من الناس يتجاهلون حقيقة أنه دون أي شروط، كان جوزيه متاحًا لقضاء نصف الموسم في بورتو في حالات الطوارئ، إنها حقيقة غير معروفة، لكنها تُظهر المودة التي كان يملكها”.

جدير بالذكر أن السبيشيال وان كان قد قاد بورتو في عام 2004 لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر إلى إنجلترا من أجل تولي المسؤولية الفنية لتشيلسي.


 
#مانشستر يونايتد #جوزيه مورينيو #توتنهام

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