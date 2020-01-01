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دي بروين يعترف بإصابته بفيروس كورونا المستجد

السبت 18 أبريل 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
دي بروين يعترف بإصابته بفيروس كورونا المستجد


وكالات / سما /

اعترف البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أنه ربما تعرض بالفعل للإصابة بفيروس كورونا المستجد في بداية الأزمة، لكنه أكد شفاؤه بشكل كامل من المرض سواء كان كوفيد-19 أو شيء آخر.

وأوضح دي بروين أن أطفاله وزوجته عانوا من أعراض مشابهة لأعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، ثم انتقلت إليه العدوى بعد ذلك، مشيراً إلى أنه التزم بالحجر المنزلي ولم يفحص للتأكد من سبب هذه الأعراض.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية “في بداية الحجر، كانت عائلتي مريضة لمدة ثماني أو تسع أيام، بدأ الأمر مع ابني الصغير، ثم أبني الأكبر، ثم زوجتي، لكنني لا أعرف إن كنا نعاني من كورونا أم لا”.

وتابع “لحسن الحظ، تجاوزنا كل ذلك، وكان الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية جيدة حقاً، لدينا روتيناً خاصاً، نحن بخير”.

وأنهى دي بروين حديثه “لقد شعرت ببعض الآلام في حلقي، لكن من بين 4 أفراد في عائلتي كنت جيداً مقارنة بهم، أنا سعيد لأنهم يشعرون بالراحة الآن وهم في حالة جيدة”.

#دي بروين #كورونا #مانشستر سيتي

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