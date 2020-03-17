ارتفاع الإصابات بكورونا في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية إلى 543 حالة

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقرير لها حول أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج، أن وتيرة الإصابات في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية ارتفعت، وأن عدد المصابين هناك بلغ حتى اللحظة 543 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة في كل من ولايتي شيكاغو وإلينوي في الولايات المتحدة، أما إجمالي عدد الوفيات فقد بلغ 29 وفاة.

وحسب التقرير، فإن سفارة فلسطين في تركيا أفادت بوفاة أحد المواطنين الفلسطينيين، أمس، في مدينة أنطاليا التركية، حيث كان وصل إلى تركيا مبتعثاً من وزارة الصحة الفلسطينية لزراعة الكبد، وأجريت له عملية بتاريخ 17/3/2020 (بمتبرع من أقربائه) وكانت ناجحة، ولكنهم لم يستطيعوا العودة إلى أرض الوطن لإغلاق المطارات، وانتكس وضعه الصحي قبل ثلاثة أيام وتوفي في 15/4/2020، ودفن بمدينة أنطاليا لعدم إمكانية نقل جثمانه بسبب الإغلاق.

وحسب التقرير، لم تسجل أي حالة جديدة بين أبناء الجاليات الفلسطينية الأخرى بالعالم، ففي النمسا لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة سوى 3 حالات سابقة، وهي جميعها تماثلت للشفاء، وفي كردستان لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف الطلبة والفلسطينيين هناك، وكذلك في تونس لم يتم تسجيل أي إصابة أو الاشتباه بحالة مصابة بالفيروس بين جميع صفوف أبناء الجالية.

وأشار التقرير إلى أن جميع الطلبة وأفراد الجالية في جمهورية بيلاروس بخير، وهناك شخص واحد مشتبه بإصابته بفيروس كورونا يتلقى العلاج في المنزل ووضعه بتحسن.

وفي إيطاليا، لم تسجل إصابات جديدة بين طلبة فلسطين وأبناء الجالية الفلسطينية، علماً أنه سجل ما مجموعه 17 حالة، تماثل 8 حالات منها للشفاء فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

أما في روسيا، فقد أفيد عن إصابة طبيب أسنان فلسطيني في سان بطرسبورغ بروسيا بفيروس كورونا، وهو في حالة تلقي العلاج بالمشفى، وتقوم السفارة بالتواصل مع طبيب فلسطيني آخر يعمل في المشفى نفسه لمتابعة حالته، ويتم التواصل مع ذويه في الوطن لطمأنتهم على حالته الصحية. كما يواصل سبعة فلسطينيين من أبناء الجالية هناك الحجْر الصحي لاحتكاكهم مع حالة مشكوك في أنها مصابة.

وفي النرويج لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة ويبقى العدد كما هو سابقاً 6 حالات.