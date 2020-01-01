4 خيارات أمام ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع

وكالات / سما /

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم الخط الخلفي، وذلك لمساعدة الثنائي رافاييل فاران وسيرجيو راموس في الموسم المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب زين الدين زيدان يريد التوقيع مع مدافع جديد لخلافة سيرجيو راموس الذي بدأ يتقدم بالسن، في حين لا يبدو أنه مقتنعاً بإيدير ميليتاو الذي كلف خزائن النادي 50 مليون يورو في الصيف الماضي لجلبه من بورتو.

ولم ينجح ميليتاو صاحب 22 عاماً في إظهار قدراته هذا الموسم رغم أنه أغلى مدافع في تاريخ النادي الملك، ولذلك لا يريد زيدان المراهنة عليه لخلافة راموس الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج هو الخيار الأول والمفضل لزين الدين زيدان، لاسيما وأن اللاعب يبلغ 21 عاماً فقط، ولديه عام واحد فقط في عقده، لكن مهمة الريال لن تكون سهلة في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة بالحصول على خدماته.

الاسم الثاني والذي تم تداوله كثيراً في وسائل الإعلام مؤخراً هو ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الشاب، والذي يثار جدل كبير حول مستقبله مع السيدة العجوز، حيث لم يكن موسمه الأول في السيدة العجوز كما كان يأمل، ولم يلعب أساسياً بشكل منتظم تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وأكدت موندو ديبورتيفو على أن ريال مدريد ربما يضطر بالنهاية للاستعانة بأحد لاعبيه المعارين في حال لم ينجح بالتوقع مع أوباميكانو أو ي ليخت، والحديث يدور هنا عن خيسوس فاييخو الذي تم فسخ عقد إعارته مع وولفرهامبتون، وخافي سانشيز المعار إلى بلد الوليد.