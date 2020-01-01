برشلونة لن يدفع الشرط الجزائي لشراء لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على أن برشلونة بدأ يراجع حساباته فيما يتعلق بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد لاوتارو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم، ولخلافة لويس سواريز الذي سيتم عامه 34 في شهر يناير أيضاً، ومنذ عدة أشهر قرر النادي التوقيع مع اللاعب، حتى لو اضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي الي تبلغ 111 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لم يكن يمانع دفع هذا المبلغ وتجنب الدخول في مفاوضات مع إنتر ميلان الذي لا يريد بيع اللاعب بأي شكل من الأشكال، لكن بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت على النادي كثيراً من الناحية الاقتصادية، لم يعد البرسا منفتحاً على هذا الخيار.

وأضاف التقرير أن النادي الكاتالوني لا يمكنه دفع 111 مليون للحصول على خدمات لاوتارو في ظل الأزمة الحالية، وفي نفس الوقت، لن يسمح إنتر ميلان برحيل مهاجمه الأرجنتيني بأقل من هذا المبلغ رغم أنه يرغب باللعب في ملعب الكامب نو.

ولا يوجد خيار أمام برشلونة سوى محاولة إدراج لاعبين في الصفقة لإقناع النيراتزوري بالتفاوض، وإبرام الصفقة بمبلغ معقول يمكن تحمله، ومن أبرز الأسماء التي قد تدخل الصفقة هو أرتورو فيدال المطلوب بقوة من المدرب أنتونيو كونتي، كما لا يستبعد دخول آرتور ميلو وكارليس ألينا أيضاً.