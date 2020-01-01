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ضبط كمية كبير من المعسل المهرب والممنوع برام الله

السبت 18 أبريل 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

افاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي ان الجهاز في محافظة رام الله قام بضبط كمية كبير من المعسل المهرب والممنوع تداوله في السوق الفلسطينية حيث قامت دائرة مكافحة التهريب بالجهاز باستكمال إجراءات الضبط والتحرز على الكمية وفق القانون.


وتابع البيان ان الجهاز في كافة محافظات الوطن يقوم يوميا بضبط مواد مهربة وممنوعة من التداول من مخدرات وبترول وأغذية منتهية الصلاحية ومنتجات غير معلومة المصدر وغير حاصلة على الشهادات والأوراق الرسمية اللازمة ويتم ذلك بالتعاون مع النيابه والجهات المختصة حسب الأصول والقانون .

#المعسل

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