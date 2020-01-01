الخليل: مصرع طفلة جراء حادث دهس في بيت أولا

الخليل / سما /

لقيت، اليوم السبت، طفلة تبلغ من العمر" عامين " مصرعها جراء تعرضها لحادث دهس في ساحة منزل عائلتها في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة الخليل حول دخول طفلة متوفية لمستوصف بيت أولا مصابة بحادث سير ، على الفور تحركت شرطة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف ارزيقات، أن الطفلة قد تعرضت للدهس بالخطأ اثناء وجودها بساحة منزلها ببلدة بيت أولا من قبل أحد أقربائها، وقد جرى نقل الجثمان لمستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وإبلاغ النيابة العامة والمباشرة بالتحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور.