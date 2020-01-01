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رجل يحوّل حمامه الخاص الى لوحة فنية بسبب "كورونا"

السبت 18 أبريل 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يحوّل حمامه الخاص الى لوحة فنية بسبب "كورونا"


وكالات / سما /

التزم رسام الشارع البريطاني، بانكسي، بالتوجيهات العامة بالبقاء في المنزل خلال أزمة فيروس كورونا وقدم عملا فنيا جديدا داخل حمام منزله يصور فئرانه الشهيرة وهي تعبث داخل المكان.

ونشر الرسام صورا لعمله على موقع إنستغرام، الأربعاء، مصحوبة بعبارة "زوجتي تكره ذلك عندما أعمل من المنزل" بحسب (سكاي نيوز).

ويصور العمل الفني الجديد فئرانا ثائرة وهي تضغط على أنبوب لمعجون الأسنان وتتدلى على مفتاح الإنارة وورق الحائط.

وارتفعت قيمة أعمال بانكسي بدرجة كبيرة، فقد بيع رسم له لمجموعة من القرود تجلس بالبرلمان البريطاني بأكثر من 12 مليون جنيه استرليني في أكتوبر وهو رقم قياسي في مزاد على أعماله.

#الحمام #كورونا #رسام

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