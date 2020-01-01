  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

خضوع محمد منير لفحوصات الكشف عن كورونا.. وهذه هي النتيجة!

السبت 18 أبريل 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضوع محمد منير لفحوصات الكشف عن كورونا.. وهذه هي النتيجة!


وكالات / سما /

خضع الفنان المصري ​محمد منير​ مؤخرا لفحوصات الكشف عن ​فيروس كورونا​ للتأكد من أن نتيجة الفحوصات سلبية، وأنه غير مصاب بالفيروس.

وأوضحت وسائل إعلام متخصصة بالفن أنه أثناء تسجيله أوبريت “أنت أقوى” داخل الستوديو الخاص بالفنان المصري تامر حسني، تم أخذ الاحتياطات اللازمة قبل التسجيل، وقياس درجة الحرارة الخاصة بالفنانين الذين قاموا أيضا بالتسجيل حينها، ومن ضمنهم الفنان محمد منير، وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض لها علاقة بفيروس كورونا.

ويذكر أن منير أجل طرح ألبومه أو العمل عليه في الوقت الحالي، بعد توقف أغلب الأعمال، وفرض حظر التجول منعا للتجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المتجدد.

#محمد منير #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

صور.. صحفية من غزة تستغل الحجر المنزلي لاستعادة هوايتها بالرسم

الأخبار الرئيسية

سيارة

شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

حزب الله

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

وفاة

تسجيل اول حالة وفاة لسيدة فلسطينية شرقي القدس

قناة عبرية: الساعات القادمة حاسمة بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية