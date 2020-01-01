خضوع محمد منير لفحوصات الكشف عن كورونا.. وهذه هي النتيجة!

وكالات / سما /

خضع الفنان المصري ​محمد منير​ مؤخرا لفحوصات الكشف عن ​فيروس كورونا​ للتأكد من أن نتيجة الفحوصات سلبية، وأنه غير مصاب بالفيروس.

وأوضحت وسائل إعلام متخصصة بالفن أنه أثناء تسجيله أوبريت “أنت أقوى” داخل الستوديو الخاص بالفنان المصري تامر حسني، تم أخذ الاحتياطات اللازمة قبل التسجيل، وقياس درجة الحرارة الخاصة بالفنانين الذين قاموا أيضا بالتسجيل حينها، ومن ضمنهم الفنان محمد منير، وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض لها علاقة بفيروس كورونا.

ويذكر أن منير أجل طرح ألبومه أو العمل عليه في الوقت الحالي، بعد توقف أغلب الأعمال، وفرض حظر التجول منعا للتجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المتجدد.