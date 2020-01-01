جندي بريطاني (99 عاما) يجمع 18 مليون استرليني للعاملين الصحيين

جمع جندي بريطاني سابق عمره 99 عاما شارك في الحرب العالمية الثانية الجمعة تبرعات تزيد عن 18 مليون جنيه استرليني للعاملين الصحيين الذين يحاربون فيروس كورونا.

وحقق توم مور هدفه المتمثل بالقيام بمئة جولة في حديقته الممتدة على مساحة 25 مترا بمساعدة جهاز المشي الخاص به، يوم الخميس، لكنه يواصل المشي طالما أن الأموال مستمرة بالتدفق.

وتبرع ما يقرب من 900 ألف شخص في إطار التحدي الذي اطلقه هذا التسعيني وشكل نبأ سارا للرأي العام المحاصر بتغطية قاتمة للجائحة كوفيد-19، وقد أشاد به سياسيون وأفراد في العائلة الملكية ومشاهير معتبرين أنه "مصدر إلهام".

وقال مور الذي سيبلغ عامه المئة في نهاية الشهر، في آخر تغريدة له على "تويتر"، "شكرا جزيلا على دعمكم وسخائكم".

وكان مور قد حدد في البداية هدفا يتمثل في جمع ألف جنيه استرليني للخدمات الصحية في بريطانيا بحلول عيد ميلاده المئة، بعدما تلقي علاجا للسرطان وكسر في الورك.

لكن جهوده جعلت منه نجما عالميا خلال جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 140 ألف شخص بينهم نحو 14 ألفا في بريطانيا وحدها.

وقال الأمير البريطاني وليام عن إنجازاته "إنه أمر لا يصدق، إنه أمر مدهش".

أما لاعب كرة القدم الإنكليزي هاري كين فقال إن مور "مصدر إلهام... للبلاد برمتها". وكتب في تغريدة أعاد نشرها مور "إنه جهد لا يصدق من رجل مذهل لجمع الأموال للعاملين في الخدمات الصحية الذين يقومون بعمل بطولي".

وقدم لويس هاملتون تهنئته لـ"الأسطورة" وقال بطل سباقات الفورمولا وادد "ذهلت بإنجازه المدهش. مبروك كابتن توم، يمكننا جميعا تعلم شيء منك".

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس بأن هذا الأخير سيبحث بالتأكيد عن سبل لمكافأة مور.