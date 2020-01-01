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نصائح للحد من أعراض الحساسية الموسمية

السبت 18 أبريل 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للحد من أعراض الحساسية الموسمية


وكالات / سما /

مع بدء فصل الربيع يزداد انتشار حبوب اللقاح، وهي البودرة الموجودة في الزهور، وتتسبب هذه الحبوب بما يسمى الحساسية الموسمية "الربيع"، ومن أعراضها العطاس وحكة العين وسيلان الأنف "إفراز الأنف الزائد" وغيرها.

ووفقا لتقرير نشره موقع عيادة "مايو كلينك" الأمريكية، لا يوجد علاج شاف بشكل تام للحمى الموسمية، لكن يمكن الوقاية منها وذلك عبر تقليل تعرضك لمسبباتها كافة، كما يمكنك تناول الأدوية المضادة للحساسية قبل تعرضك لمسبباتها وفقا لتوجيهات طبيبك.

بالمقابل، نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها عن الصيدلي المسؤول عن سلسلة صيدليات بوتس البريطانية مارك دونوفان، عدة نصائح للحد من أعراض الحساسية الموسمية.

وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، عدة نصائح منها:


وضع الفازلين داخل الأنف

قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء، إلا أن دونوفان يؤكد أن وضع الفازلين داخل الأنف يساعد في الحد من أعراض الحساسية الموسمية، ويوضح بأنه يشكل حاجزا يمنع حبوب اللقاح من الدخول عميقا في الأنف.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام البخاخ الأنفي كبديل عن الفازلين، فهو يعدّ رادعا جيدا لحبوب اللقاح، مضيفا: "لكي تشعر بالفائدة حقّا، حاول استخدامها لمدة أسبوعين قبل الموعد المعتاد سنويا لظهور الأعراض".

لبس نظارات شمسية ملتفة

نصح دونوفان كل من يعاني من أعراض الحساسية الموسمية بارتداء نظارات شمسية ملتفة حين التوجه للحديقة، وذلك للمساعدة في منع حبوب اللقاح من الدخول وتهيج العينين.

ولفت إلى ضرورة الاستحمام بعد العودة من التنزه، لإزالة أي حبوب لقاح عالقة على الشعر والبشرة، ووضع جميع الملابس في الغسالة مباشرة.

تجنب نشر الغسيل في الخارج


يحذر دونوفان من نشر الغسيل في الخارج في فترة الربيع، موضحا: "حبوب اللقاح في الهواء يمكن أن تعلق بملابسك التي غسلتها وتبقى عليها".

اختر الوقت المناسب للتنزه

تختلف مستويات حبوب اللقاح على مدار اليوم، وعادة ما تكون أعلى في الصباح الباكر وفي فترة ما بعد الظهر.

وقال دونوفان: "منتصف النهار هو الوقت الذي يكون فيه عدد حبوب اللقاح في أدنى مستوياته، لذلك اغتنم هذه الفرصة للخروج إلى الحديقة لاستنشاق الهواء النقي وربما لتناول الغداء، وهذا سيساعدك أيضا في الحصول على جرعة صحية من فيتامين د".

بالمقابل نصح خبير صحة في تقرير لمجلة "ريدرز دايجيست" بالقيام بعدة أمور للتقليل من أعراض حساسية الربيع، من أهمها الحد من الخروج إلى المتنزهات والحدائق في فترة الربيع قدر الإمكان، لما قد تسببه حبوب اللقاح من حساسية.

ونقل تقرير المجلة عن مايكل بلايس من مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الأمريكية قوله: "يجب عدم استخدام أي نوع من بخاخات الأنف دون وصفة من الطبيب، لأن مضادات الاحتقان التي يمكن الحصول عليها دون وصفة، لها تأثير ضئيل للغاية من حيث الفعالية".

أيضا نصح مايكل من يعانون بشكل مستمر من حساسية الربيع، أن يأخذوا جرعات محددة من حقن مضادات الحساسية قبل فصل الربيع، لكن إذا كانت لديهم أعراض مستمرة على مدار العام، فينصح بأخذها بشكل مستمر، لأن نتائجها جيدة على المدى الطويل

#الحساسية #الربيع

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