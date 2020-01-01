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شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية

السبت 18 أبريل 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية


وكالات / سما /

انتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع ​فيديو​ يظهر لحظة استهداف سيارة تابعة لـ"​حزب الله" اللبناني في منطقة جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية السورية.

وأظهر المقطع الفيديو الحادثة من خلال كاميرات مراقبة كانت موجودة عند أحد المحلات القريبة حيث قام عناصر الحزب بإخلاء السيارة فورا وبعد عدة دقائق تم استهدافها بشكل مباشر.

وذكرت مصادر صحفية أن الانفجار استهدف سيارة رباعية الدفع كانت موجودة في الداخل السوري، على بعد 2 كم من نقطة الجمارك السورية الحدودية مع شرق لبنان".

وبحسب شهود عيان فإن السيارة تابعة لعناصر من "حزب الله"، ولا إفادات حتى الساعة عن وقوع إصابات.

وأوضح المصادر الصحفية أن الانفجار وقع  تزامنا مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية، استمر طوال مساء أمس فوق مختلف المناطق اللبنانية.

من جهته، أفاد مصدر مقرب من "حزب الله"، بأن السيارة المستهدفة لوحقت من قبل طائرات استطلاع تجسس إسرائيلية من منطقة وادي القرن إلى نقطة جديدة يابوس، وقد تعرضت لغارة دون أن تصيبها".

وأشار المصدر إلى أن من كانوا في السيارة خرجوا منها على الفور ثم عاودت الطائرات استهدافها مجددا دون أن يصاب من في داخلها.

#سيارة #حزب الله #الاحتلال #الحدود اللبنانية

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