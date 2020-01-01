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العاروري: انا واثق بأن موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب!

السبت 18 أبريل 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: انا واثق بأن موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب!


غزة / سما /

أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته وضعت تحرير الأسرى على سلم أولوياتها، وحاولت مرارًا بعمليات نُفذت ونجحت، وأخرى لم تنجح، لكن المحاولات لتحرير الأسرى مستمرة منذ البداية.

وقال العاروري في برقية وفاء للأسرى الفلسطينيين، السبت، إنه على ثقة بأن موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب، مضيفًا "آمل ألَّا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد". كما نشرت حماس.

وأضاف أن "موضوع تحرير الإنسان من القيد والسجان بالنسبة لنا في حركة حماس هو عنوان جدية ومصداقية، قدرة المقاومة على إنجاز أهدافها".

وتابع العاروري "العمل على تحرير الأسرى واجب وفخر وشرف لا نختبئ أو نخجل منه، بل نجهر به، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاز هذه المهمة المقدسة".

وأكد العاروري أن مكانة الأسرى ليست بحاجة للتأكيد عليها، فقضيتهم محط إجماع عند الشعب الفلسطيني والأمة، وكل أحرار العالم، وأن فرحة تحرير الأسرى ستكون عنوان الانتصار والتحرير.

#صالح العاروري #سجون الاحتلال #الأسرى

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