عريقات يبحث مع بوجدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة "كورونا"

رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية، ومكافحة وباء "كورونا" المستجد.

وقال عريقات، في بيان صحفي ،اليوم السبت، إنه ناقش مع بوجدانوف خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وذكر البيان أن المحادثات ركزت "بشكل خاص على مكافحة عدوى الوباء، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية".