  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

افتتاح أول مختبر لفحص عينات كورونا في جنين

السبت 18 أبريل 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح أول مختبر لفحص عينات كورونا في جنين


جنين / سما /

افتتح محافظ جنين أكرم الرجوب، ومدير الصحة في جنين وسام صبيحات، اليوم السبت، مختبر وزارة الصحة لفحص الكورونا، وذلك في المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية في مثلث الشهداء جنوب جنين وبتبرع من وزارة الزراعة .

واستهل الرجوب حديثه بنقل تحيات ومباركة الرئيس محمود عباس بافتتاح هذا المركز المتطور، قائلا: إن هذا الاهتمام من قبل الرئيس يستوجب على كافة المواطنين بأن يكونوا

على قدر المسؤولية من الوعي لمكافحة هذا الوباء المستجد عالميا، ومؤكدا أن هذا الافتتاح جاء نتيجة جهد متكامل بين الوزارات من أجل مصلحة شعبنا والحفاظ على سلامته، ومشيدا بدور وزارة الزراعة في تبرعها بهذا المركز .

وأشاد المتحدثون بالجهود المستمرة من قبل كافة الوزارات، خاصة وزارة الزراعة التي وفرت هذا المختبر البعيد عن التجمعات السكانية، ويحوي على تقنيات عالية، والذي يأتي ضمن الجهود المستمرة والاستعدادات من أجل توفير السلامة العامة للمواطنين.

وأشاروا إلى أن هذا المختبر يستطيع يوميا فحص ما بين 300-500 عينة، وأن من شأن ذلك أن يوفر الجهد والوقت من أجل الحصول على النتيجة خلال 4 ساعات .

#كورونا #مختبر #جنين

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

صور.. صحفية من غزة تستغل الحجر المنزلي لاستعادة هوايتها بالرسم

الأخبار الرئيسية

سيارة

شاهد: فيديو يوثق استهداف الاحتلال سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية

بالفيديو| الحكومة : وفاة مسنة بكورونا وتسجيل 6 إصابات جديدة ما يرفع العدد إلى 313

حزب الله

"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

وفاة

تسجيل اول حالة وفاة لسيدة فلسطينية شرقي القدس

قناة عبرية: الساعات القادمة حاسمة بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية