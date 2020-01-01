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جامعة الأزهر: نواصل العمل بقوة لإنجاز الفصل الدراسي الحالي

السبت 18 أبريل 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأزهر: نواصل العمل بقوة لإنجاز الفصل الدراسي الحالي


غزة / سما /

أكد الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس جامعة الأزهر بغزة ، اليوم ، أن كوادر الجامعة ستواصل العمل بقوة وعزم حتى استكمال المهمة وإنجاز الفصل الدراسي الحالي مؤكدا على رفض قبول مبدأ الفشل في هذه التجربة والتي قد لا تكون كاملة النجاح ولكنها ستدفع إلى تأسيس وحدة للتعليم الالكتروني بعد انتهاء جائحة "كورونا".

وقال الدكتور التيان في رسالة للعاملين في الجامعة :" أدرك وأشعر بحجم همومكم نتيجة تأخر الرواتب أو صرف سلف منها ، ولكننا بصدق وبجهد يفوق التصور نحاول ونطرق كل الأبواب ، ونجتهد في إدارة الأموال الموجودة ، ونعمل بكل ما هو ممكن لتأمين الحياة الكريمة لعوائل العاملين ، وأدعوكم للصبر والتحمل ، وان شاء الله سيكون الفرج قريبا".

وتعاني جامعة الأزهر بغزة من أزمة مالية خانقة منذ سنوات ، في حين أثرت جائحة "كورونا" بشكل سيء على إدارة تمويلها كون الرسوم الدراسية تعتبر المصدر الأساسي لتمويل نشاطاتها إضافة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة.

وشدد التيان على أن مبدأ التراجع مرفوض قائلا:" نريد أن تكون جامعتنا كعادتها نموذج للنجاح والتميز ، فنتائج عملية التعليم الالكتروني التي تخوضها الجامعة ستكون محط أنظار المؤسسات التعليمية الأخرى ، بالرغم من كل المعيقات والجهود المضنية التي تبذل لخدمة الطلبة وإعلاء شأن الجامعة".

والتزمت جامعة الأزهر بغزة بإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ بالتزامن مع الإجراءات الوقائية للحماية من فايروس "كورونا" وأغلقت أبوابها وأطلقت نظام التعليم الالكتروني عبر بوابة تسمى "موديل" يتم من خلالها نشر محاضرات مصورة من قبل الكادر الاكاديمي والتواصل مع كافة الطلبة بهدف الحفاظ على جودة التعليم الذي تتميز به الجامعة في فلسطين.

#جامعة الأزهر

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