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السفير دياب اللوح يعرب عن شكره لحرص مصر على عودة العالقين إلى غزة

السبت 18 أبريل 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دياب اللوح يعرب عن شكره لحرص مصر على عودة العالقين إلى غزة


القاهرة/سما/

ثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح حرص الشقيقة الكبرى مصر على فتح معبر رفح على مدى أربعة أيام متتالية حتى أول أمس الخميس من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة .

وأكدت السفارة في بيان صحفي أن حصيلة العائدين من مصر إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري كانت على النحو التالي : الاثنين 127 مواطنًا ،الثلاثاء 346 مواطنًا ، الأربعاء   709 مواطنًا ،الخميس 445 مواطنا أي باجمالي دخول  1627 مواطنًا إلى قطاع غزة .

وعبر السفير دياب اللوح عن خالص شكره وتقديره للشقيقة  الكبرى مصر رئيسا و حكومة و شعبا ، ووجه شكره أيضا للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها و سلطات معبر رفح  التي حرصت على تذليل الصعاب و مواصلةالعمل ليلا و نهارا لتسهيل عودة المواطنين .

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