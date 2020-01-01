الصحة العالمية تؤكد: أعداد المصابين والوفيات ترتفع ومخالفه للمُعلن

وكالات / سما /

أبدت منظّمة الصحة العالمية الجمعة قلقها من التقدّم السريع لفيروس كورونا المستجدّ في إفريقيا، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ احتواءه في هذه المرحلة ما زال ممكنا.

وقال المدير العام للمنظّمة الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس “خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 51% في عدد الحالات المسجّلة في قارّتِي، إفريقيا، وزيادة بنسبة 60% في عدد الوفيّات المسجّلة”.

أضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف “نظرا إلى صعوبة الحصول على اختبارات لتشخيص (الاصابة بالفيروس)، من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحتاج البلدان الإفريقية إلى الدعم والموارد والمعدات ونقل التكنولوجيا.

وقال مايكل راين مدير برامج الطوارئ في المنظمة “لا نعتقد اليوم أنّ المرض تجاوز مرحلةً لا يُمكن احتواؤه فيها. نعتقد أنّه يُمكن عمل الكثير للحَدّ من تأثير الفيروس. ونعتقد أنه يجب علينا تسريع جهودنا، في وقت يتزايد عدد الحالات كل يوم”.

وقالت ماريا فان كيرخوف، احدى المسؤولات عن ادارة الجائحة في منظمة الصحة العالمية “لا نريدكم أن تفقدوا الأمل. احتواء (الفيروس) ممكن. ستكون معركة صعبة. العالم كله يريد المساعدة. نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، نحتاج إلى السماح لمزيد من الأشخاص بالخضوع للاختبار (..)”.

وقدّر صندوق النقد والبنك الدوليين أن إفريقيا لا تزال تحتاج إلى 44 مليار دولار لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 رغم تعليق خدمة دَين كثيرٍ من دولها وتعهدات كبيرة بالدعم.