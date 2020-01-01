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دير الأسد تتخطى أم الفحم في إصابات كورونا

السبت 18 أبريل 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دير الأسد تتخطى أم الفحم في إصابات كورونا


اراضي 48 / سما /

تخطّت بلدة دير الأسد في الجليل الفلسطيني داخل الخط الأحضر، اليوم السبت، مدينة أم الفحم، في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وبحسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، فإن عدد الإصابات في دير الأسد وصل 72 حالة، مقابل 58 في أم الفحم التي كانت تسجل النسبة الأعلى بالداخل الفلسطيني.

ووصل عدد الإصابات في جسر الزرقاء إلى 38، وفي دبورية 28 حالة، بينما سجلت 21 إصابة في باقة الغربية، و7 في جلجولية، و15 كفر قاسم، و36 في رهط، و16 في طمرة، و20 في عكا، و13 في الطيبة، و8 في سخنين، و7 في شفا عمرو.

#بلدة دير الأسد #أم الفحم

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