أعراض لفيروس كورونا لدى الأطفال تسترعي الانتباه

وكالات / سما /

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، عن وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" لدى الأطفال، مشيرا إلى أنها أعراضا خفيفة في العادة.

ووفقا لما نقلت صحيفة "ذي صن"، فإن مراكز السيطرة على الأمراض أشار إلى أن هناك علامات عند إصابة الأطفال بالفيروس التاجي تستوجب الانتباه منها: "الحمى، السعال الجاف، التنفس السريع".

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض، إلى أن هناك العديد من العلامات الأخرى التي لابد من الانتباه إليها وهي علامات الجفاف، مثل عدم التبول لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، وعدم وجود دموع عند البكاء، أو أن يكونوا أقل نشاطا من المعتاد.

وبحسب مجلة "نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن"، فإن الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة أو، إذا أصيبوا، فقد تظهر عليهم أعراض أكثر اعتدالا من البالغين.

وأشار الباحثون إلى تشابه الأعراض لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، مرجحين أن تؤدي هذه السلالة الجديدة إلى حدوث السعال والحمى.

ومازال الأطباء والخبراء في حالة من الحيرة والتساؤل حول السبب عن عدم تأثير الفيروس التاجي على الأطفال مثل البالغين، خاصة لأن أجهزة المناعة لدى الأطفال ليست قوية مثل البالغين.

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد-19" تسجيل 153,241 حالة وفاة مساء اليوم الجمعة في دول العالم ، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو مليونين و 232 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 568 الف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 16 دولة اليوم عن وفاة 41 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 2,877 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 7,770 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الأميركية الجزء الاكبر منه، حيث اعلنت اليوم عن 2,221 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 36,838 شخصاً، لتحافظ بذلك امريكا على تصدرها على جميع دول العالم من حيث الوفيات والاصابات التي بلغت حصيلتها لديها 698,749 شخصاً منهم 21,179 إصابة جديدة اكتشفت اليوم.