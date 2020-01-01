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"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية

السبت 18 أبريل 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يُعقب على أحداث الحدود اللبنانية_الاسرائيلية


بيروت / سما /

نفى "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم، السبت، تنفيذ أي عملية الشريط الحدود اللبنانية – الإسرائيليّة.

وجاء في بيان مقتضب عن "الإعلام الحربي" أن هذه الأنباء "عارية عن الصحّة جملة وتفصيلا" وأمل من أنصاره والصحافيين "عدم تداول هذه الأنباء".

وقالت قناة "المنار" التابعة للحزب، أمس، الجمعة، إنّ أصوات أربع قذائف سمعت مقابل قرية البستان- يارين في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، مصدرها بركة ريشة داخل الشريط المحتل.

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنّه اكتشفَ 3 أماكن مُتضررة في الشريط الحدودي مع لبنان، في ثلاث نقاط مختلفة، مدعيًا بأنها علامات محاولات اختراق للدخول للبلاد.

وأوضح موقع "واللا " الإسرائيلي، أنه لدى تلقي تحذيرات بشأن الأضرار التي لحِقَت بالجدار؛ "أطلقت القوات عمليات مسح في المنطقة ومنعت الاختراق".

وأُطلقت قنابل إنارة أثناء عمليات المسح، فيما سُمِع دوي انفجارات في المنطقة القريبة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "ذلك كان حادثا خطيرا"، وأنه "يرى الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أراضيها"، وأضاف "قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم تسلل أي شخص إلى داخل إسرائيل".

#حزب الله #الحدود الإسرائيلية #الحدود اللبنانية

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