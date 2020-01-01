غزة: أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الماضية.
حيث جاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم السبت على النحو التالي.
موز: 1ك = 4 شيكل
أسكدنيا: 6 – 7 شيكل
خوخ: 1.5 ك = 10 شيكل
شمام بلدي: 4 – 5 شيكل
تفاح ريجيم: 3 شيكل
تفاح عادي: 5 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
كاكا: 1 ك = 2 شيكل
كيوي: 1.5ك = 10 شيكل
أبوكادو: 5 – 6 شيكل
كلمنتينة أودي: 5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة أورا: 8 ك = 10 شيكل
برتقال أبوصرّة: 3 ك = 10 شيكل
برتقال شموطي: 4 – 5 ك = 10 شيكل
جوز هند (حبة): 3 شيكل
أجاص: 4 – 5 شيكل
الخضروات:
ملوخية: 3 شيكل
فول أخضر: 2 شيكل
بازيلاء: 3 شيكل
بامية: 1ك = 20 شيكل
ورق العنب (وقية): 3 شيكل
بندورة: 5 ك = 10 شيكل
خيار: 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 4 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بصل مصري: 1 ك = 1 شيكل
كوسا: 5 ك = 10 شيكل
باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شيكل
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل
سبانخ: 1 ك = 2 شيكل
فاصوليا خضراء: 5 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
ملفوف: 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
سبانخ: 3 شيكل
زهرة: 2 شيكل
فليفلة: 8 شيكل
فلفل (وقية): 1 شيكل
جزر: 2 شيكل