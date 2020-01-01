غزة: أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت

غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الماضية.

حيث جاءت الأسعار في أسواق غزة اليوم السبت على النحو التالي.

موز: 1ك = 4 شيكل

أسكدنيا: 6 – 7 شيكل

خوخ: 1.5 ك = 10 شيكل

شمام بلدي: 4 – 5 شيكل

تفاح ريجيم: 3 شيكل

تفاح عادي: 5 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

كاكا: 1 ك = 2 شيكل

كيوي: 1.5ك = 10 شيكل

أبوكادو: 5 – 6 شيكل

كلمنتينة أودي: 5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة أورا: 8 ك = 10 شيكل

برتقال أبوصرّة: 3 ك = 10 شيكل

برتقال شموطي: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جوز هند (حبة): 3 شيكل

أجاص: 4 – 5 شيكل

الخضروات:

ملوخية: 3 شيكل

فول أخضر: 2 شيكل

بازيلاء: 3 شيكل

بامية: 1ك = 20 شيكل

ورق العنب (وقية): 3 شيكل

بندورة: 5 ك = 10 شيكل

خيار: 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 4 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 5 ك = 10 شيكل

بصل مصري: 1 ك = 1 شيكل

كوسا: 5 ك = 10 شيكل

باذنجان: 4 – 5 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

سبانخ: 1 ك = 2 شيكل

فاصوليا خضراء: 5 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

ملفوف: 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

سبانخ: 3 شيكل

زهرة: 2 شيكل

فليفلة: 8 شيكل

فلفل (وقية): 1 شيكل

جزر: 2 شيكل